L'amministratore delegato di The Musician's Club, un negozio online di strumenti musicali, ha licenziato 99 dipendenti su 110 e ha assunto freelance.

Uno stagista del Musician’s Club ha descritto l’evento surreale in un post virale: “Ho partecipato a uno stage e un’ora dopo l’intero team è stato licenziato. […] Dopo aver sentito parlare delle condizioni di lavoro, ho disattivato il mio account Slack e me ne sono andato“, ha scritto l’utente. Lo stagista ha spiegato che ogni dipendente licenziato del Musician’s Club è un lavoratore remoto non retribuito, quindi questo è un racconto morale.

Su LinkedIn, il CEO si è vantato di tutta l’attenzione negativa che il post dello stagista e la sua successiva copertura mediatica gli hanno portato. “Il nostro traffico è salito a oltre 20.000 visualizzazioni, le vendite sono ai massimi storici e riceviamo centinaia di candidature ogni giorno. Licenziare quelle persone è stata la mossa giusta per la nostra organizzazione“, ha sottolineato il CEO di The Musician’s Club.

L’arroganza del CEO è rappresentativa di molti altri amministratori delegati

L’amministratore delegato di Washington Post, Will Lewis, ha intimato ai dipendenti che, se non avessero rispettato la sua improvvisa decisione di porre fine alla politica di lavoro a distanza del giornale, sarebbero stati licenziati.

Poi, c’è stato il multimiliardario Elon Musk, che in un post su X (ex Twitter), ha fatto sapere al pubblico che stava cercando di assumere stagisti non retribuiti “con un QI super alto“, ovvero “rivoluzionari disposti a lavorare 80+ ore a settimana”. I messaggi Slack del Musician’s Club dell’Amministratore Delegato riassumono bene questo atteggiamento sprezzante che i CEO nutrono nei confronti dei loro lavoratori. “Ti ho dato l’opportunità di migliorare la tua vita“, ha scritto l’Amministratore Delegato.

L’azienda, secondo quanto riferito, ha visto la sua forza lavoro ridotta a soli 11: secondo lo stagista, il licenziamento di massa è avvenuto solo un’ora dopo il primo giorno di lavoro. “Su 110 persone, solo 11 erano presenti questa mattina. Quegli 11 possono restare. Il resto di voi ha terminato“, ha scritto il CEO.