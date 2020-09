The Batman: riprende la produzione del film dopo lo stop di Pattinson

La produzione di The Batman ha ripreso i lavori negli Studios del Regno Unito dopo la positività di Robert Pattinson al Covid-19.

Dopo lo stop causa Covid-19 per Robert Pattinson la produzione di The Batman riprende i lavori. Le riprese sono ricominciate ai Leavesden Studios nei pressi di Londra. La produzione si era interrotta il 3 settembre a causa della positività al Coronavirus di Robert Pattinson.

Non è stato ancora chiarito se l’attore risulta essere guarito, e quindi è di nuovo abile per le riprese, o se è ancora malato e isolato dal resto del gruppo di lavoro. Di certo è che, dopo la pausa dovuta alla pandemia, questo ulteriore stop ha creato altri intoppi alla produzione di The Batman.

L’uscita nelle sale cinematografiche del film è prevista per ottobre 2021, sperando che non subisca un nuovo cambiamento.

Per il film il regista Matt Reeves, oltre ad annunciare John Turturro come Carmine Falcone, e Colin Farrell come Pinguino, ha scelto Andy Serkis come maggiordomo di Bruce Wayne, ovvero Alfred.

Altro attore che farà parte del lungometraggio sarà Jeffrey Wright, che vestirà i panni del Commissario Gordon. Mentre il Cavaliere Oscuro sarà interpretato da Robert Pattinson. E Zoe Kravitz sarà Catwoman.