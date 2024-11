Amazon ha ufficialmente chiuso il progetto Encore, un’ambiziosa iniziativa volta a sviluppare un dispositivo domestico per il monitoraggio della fertilità. Questo dispositivo, insieme a un’app dedicata, avrebbe utilizzato test sulla saliva per prevedere i periodi di maggiore fertilità, ma difficoltà tecniche e costi insostenibili hanno portato alla sua cancellazione. La decisione ha comportato il licenziamento di circa 100 dipendenti.

Il progetto era nato dall’acquisizione nel 2020 di bluDiagnostics, una startup specializzata in tecnologia per la salute femminile. BluDiagnostics aveva creato un dispositivo chiamato FertilityFinder, capace di analizzare i livelli ormonali tramite saliva. Amazon aveva ampliato l’idea, sviluppando una nuova versione del dispositivo con un’app che permetteva di registrare sintomi, attività sessuale e altri dati utili per un monitoraggio personalizzato. L’obiettivo era quello di offrire un prodotto innovativo sul mercato entro il 2024.

Tuttavia, problemi tecnici e costi elevati — si stima che il progetto richiedesse una spesa settimanale di circa 1,5 milioni di dollari — hanno reso impossibile portarlo avanti. Un portavoce di Amazon ha spiegato che la decisione è frutto di una revisione strategica, volta a concentrarsi su iniziative con un impatto maggiore. La divisione Grand Challenge, responsabile di Encore, si concentrerà ora su un unico e diverso progetto, sempre legato alla tecnologia sanitaria.

Amazon ha dichiarato che supporterà i dipendenti coinvolti, offrendo loro opportunità di ricollocamento all’interno dell’azienda.