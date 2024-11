Secondo quanto riporta Reuters, Amazon ha un nuovo asso nella manica per velocizzare le consegne: occhiali intelligenti pensati per guidare i suoi autisti lungo gli ultimi metri del loro percorso. Non si tratta dei soliti Echo Frames, ma di un dispositivo molto più avanzato, progettato per ridurre quei preziosi secondi che, con milioni di pacchi consegnati ogni giorno, si traducono in risparmio di tempo e costi notevoli.

Navigazione turn-by-turn per l’ultimo tratto

Questi occhiali, se il progetto andrà a buon fine, offriranno una navigazione turn-by-turn su un piccolo schermo incorporato, fornendo agli autisti indicazioni dettagliate per raggiungere destinazioni difficili e persino per muoversi all’interno di edifici, superando ostacoli come cancelli o cani poco amichevoli. Lo scopo è anche quello di limitare l’uso di dispositivi GPS portatili, liberando le mani degli autisti e permettendo loro di trasportare più pacchi con maggiore efficienza.

Dalle Echo Frames agli occhiali per autisti

Con nome in codice “Amelia,” gli occhiali per le consegne – ancora in fase di sviluppo – si basano sugli occhiali intelligenti Echo Frames di Amazon, che consentono agli utenti di ascoltare l’audio e di utilizzare i comandi vocali di Alexa, l’assistente virtuale di Amazon. Questo nuovo modello si spingerebbe oltre, dotato di un display visivo e di funzionalità che potrebbero anche includere lo scatto di foto come prova dell’avvenuta consegna. Infatti, gli occhiali per le consegne baserebbero la loro efficienza su un piccolo display su una delle lenti e potrebbero permettere di scattare foto dei pacchi consegnati. Tra l’altro, a settembre, Amazon ha rilasciato un chatbot per venditori terzi, anch’esso chiamato Amelia.

Obiettivo efficienza: più pacchi, più consegne

Naturalmente, Amazon deve superare ancora alcune sfide: tra queste, la realizzazione di una batteria che duri un intero turno lavorativo di otto ore e la creazione di un dispositivo leggero, che non affatichi chi lo indossa. Inoltre, la raccolta di dati completi su ogni casa, marciapiede, strada, marciapiede e vialetto potrebbe richiedere anni.

Amazon ha dichiarato che gli autisti visitano più di 100 clienti per turno. Con una maggiore efficienza nelle consegne, la multinazionale di Jeff Bezos potrebbe chiedere agli autisti di trasportare più pacchi e visitare più case.

Un passo avanti nell’ultimo miglio: Amazon contro la concorrenza

Non è ancora certo se gli autisti accoglieranno di buon grado questi occhiali, soprattutto per questioni di comfort o per il fatto che molti indossano già occhiali correttivi. Tuttavia, il colosso dell’e-commerce potrebbe rendere obbligatorio il loro uso tramite accordi con i numerosi corrieri partner. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che si stanno testando nuove soluzioni per una consegna più veloce e sicura, anche se non sono stati forniti dettagli sulla roadmap ufficiale.

Gli occhiali “Amelia” rappresentano un nuovo slancio del gigante di Seattle per dominare l’ultimo miglio della logistica, affrontando sfide complesse e costose. Amazon ha già investito in scanner per furgoni e altre soluzioni avanzate per velocizzare questa fase cruciale, ma basterà per tenere testa a competitor agguerriti come Walmart?