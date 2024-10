Gli scienziati della Johns Hopkins University hanno sviluppato un test diagnostico rivoluzionario in grado di diagnosticare in pochissimo tempo gli indicatori di un infarto.

Quando si parla di problemi di salute il tempo è prezioso. Ogni momento infatti potrebbe rivelarsi molto importante per salvare una persona, soprattutto quando si tratta di patologie come l’infarto. Una diagnosi tempestiva in questi casi può davvero salvare una vita umana, ed ecco che una recente scoperta potrebbe rivelarsi di grande aiuto.

Di cosa stiamo parlando? Della scoperta di un nuovo metodo che consente, tramite l’esame del sangue, di poter diagnosticare in pochi minuti gli attacchi cardiaci. Si tratta di uno strumento rivoluzionario grazie al quale i soccorritori potrebbero avere l’occasione di confermare la diagnosi in poco tempo e intervenire subito.

Alcune informazioni sul nuovo test diagnostico per infarti

Ma, cosa sappiamo esattamente sul nuovo test diagnostico rivoluzionario? Questo è nato grazie al lavoro svolto dagli scienziati della Johns Hopkins University. Esperti specializzati in particolar modo nello sviluppo di specifici strumenti diagnostici, il tutto tramite un metodo di rilevamento di biomarcatori che si serve della luce laser ovvero la biofotonica. Tale tecnologia è stata quindi sfruttata dai ricercatori per poter individuare, nel sangue del paziente, gli indicatori di un infarto. Inoltre test del sangue è in grado di fornire risultati entro 5/7 minuti.

Molto importante è sottolineare che dietro tale innovazione si nasconde la scienza. Infatti questa funziona grazie ad un piccolissimo chip dotato a sua volta di una metasuperficie nanostrutturata ovviamente innovativa. Questa agisce amplificando, durante il processo di analisi, i segnali elettrici e magnetici. Ed in questo modo individuare i biomarcatori dell’infarto è possibile in pochi minuti.