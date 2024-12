La beta di WhatsApp rivela l'arrivo di tantissime novità interessanti per le chat vocali di gruppo. Ecco come cambia l'app di messaggistica più usata in Italia...

WhatsApp sta testando nuovi aggiornamenti per le chat vocali di gruppo, come emerge dalla versione beta 2.24.25.22 per Android, disponibile su Google Play Store. Questa funzione, annunciata inizialmente con l’aggiornamento 2.23.24.20, consente di avviare conversazioni vocali in modo discreto e senza suonerie, inviando invece notifiche silenziose ai membri del gruppo.

WhatsApp: chat vocali di gruppo sempre più centrali

Grazie al nuovo aggiornamento, alcuni beta tester possono accedere a un pulsante flottante per avviare rapidamente una chat vocale. Posizionato sopra il pulsante di invio messaggi, questo pulsante rende la funzione più visibile e facile da utilizzare. Inoltre, è stata introdotta una nuova gesture: scorrendo verso l’alto all’interno di una conversazione di gruppo, la chat vocale si avvia automaticamente, offrendo un’alternativa intuitiva per iniziare conversazioni live.

WhatsApp ha inoltre ampliato la disponibilità delle chat vocali a gruppi più piccoli, inclusi quelli con solo due partecipanti. Questa estensione garantisce maggiore flessibilità, pur mantenendo alcune restrizioni per i gruppi più grandi.

Come cambiano le chat vocali dei gruppi di WhatsApp

Le chat vocali ora includono una funzione di terminazione automatica: se nessuno partecipa entro 60 minuti dalla creazione della conversazione, la sessione viene interrotta automaticamente. Questo aiuta a conservare risorse e mantiene l’interfaccia dei gruppi ordinata. Gli utenti possono comunque notificare tutti i membri del gruppo all’inizio di una chat vocale, offrendo la possibilità di unirsi in qualsiasi momento.

Sebbene queste funzionalità siano inizialmente disponibili per un numero limitato di beta tester, WhatsApp sta gradualmente estendendo l’accesso a una base più ampia di utenti, inclusi coloro che utilizzano la versione stabile dell’app. Insomma, sembra questione di davvero poco tempo prima che la feature venga lanciata a livello globale.