Il leggendario designer di Apple e il papà di ChatGPT starebbero lavorando assieme ad un device rivoluzionario, in grado di rimpiazzare una volta per tutte gli smartphone.

Jony Ive, il celebre designer che ha plasmato il volto di molti prodotti Apple iconici, ha confermato di essere coinvolto in un progetto segreto con Sam Altman, CEO di OpenAI. Questo nuovo dispositivo, che sfrutta l’intelligenza artificiale, ha l’ambizione di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia, offrendo un’esperienza di calcolo meno invasiva rispetto agli smartphone.

I dettagli sono ancora fumosi

Il progetto è stato rivelato in un profilo pubblicato da The New York Times, che ha fornito i primi dettagli di quella che potrebbe essere una delle collaborazioni più interessanti nel settore tecnologico.

La collaborazione tra Ive e Altman è stata orchestrata da Brian Chesky, CEO di Airbnb, che ha messo in contatto i due innovatori. Secondo quanto riportato, Ive e Altman hanno discusso per mesi l’idea di un dispositivo che potesse sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per fornire un’esperienza di calcolo più naturale e meno “socialmente dirompente” rispetto agli smartphone attuali. A guidare il design sarà LoveFrom, la società fondata da Ive dopo la sua uscita da Apple nel 2019.

Il progetto è finanziato, in parte, dall’Emerson Collective, il gruppo di investimento fondato da Laurene Powell Jobs, vedova di Steve Jobs, e si prevede che possa raccogliere fino a un miliardo di dollari entro la fine dell’anno. Attualmente, il team che lavora al progetto è composto da dieci persone, tra cui ex collaboratori di Ive, come Tang Tan ed Evans Hankey, già coinvolti nello sviluppo dell’iPhone