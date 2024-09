La foto in questione potrebbe essere l’attesissimo progetto robotaxi della casa americana? Vediamo i dettagli.

Si parla ormai da tempo del famoso robotaxi di Tesla, ma ultimamente l’attesa è a dir poco snervante e qualcuno addirittura parla di un rinvio del lancio del nuovo progetto. La buona notizia però è che potremmo finalmente aver visto la foto del robotaxi della casa automobilistica americana.

Si tratta di un’immagine che rappresenta solamente un prototipo, quindi ancora nulla di certo e concreto. Ad ogni modo, i rumors sono tornati dopo che la foto ha mostrato una piccola auto gialla a due porte mentre gira intorno a quello che sembrerebbe essere lo studio cinematografico della Warner Bros a Los Angeles.

Si può notare il suo aspetto molto particolare, con una sporgenza squadrata nella parte posteriore che conferma il fatto che si tratta di un prototipo. Come riporta Electrek, la foto è stata condivisa venerdì sera da un utente di Reddit che ha detto di essere un dipendente della Warner Bros, anche se il suo post e il suo account sono stati cancellati.

Quando sarà svelato il progetto?

Secondo quanto riferito da Bloomberg il mese scorso, Tesla aveva pianificato di svelare ufficialmente il robotaxi a ottobre, quindi è evidente che con i tempi siamo assolutamente in linea. Ovviamente il veicolo che si è visto nella foto era totalmente camuffato, ma molte persone ipotizzano che possa assomigliare al rendering concettuale Robotaxi, oltre ad una foto del capo progettista di Tesla Franz von Holzhausen in piedi accanto a quello che pare essere il primo mockup dell’auto.

Non ci sono ancora molti dettagli sul robotaxi, ma da quel che sappiamo sarà un piccolo veicolo con due sedili passeggeri, due porte e uno spazio posteriore per il carico. Il veicolo nella foto sembra confermare queste voci. Ad ogni modo, se Bloomberg ha ragione, il mistero relativo all’aspetto dell’auto dovrebbe essere risolto durante la presentazione che, come detto, dovrebbe avvenire il mese prossimo.

Elon Musk è molto fiducioso sul fatto che il robotaxi sarà il prossimo grande progetto di Tesla, ma ci sono ancora numerosi ostacoli tecnologici e normativi da affrontare, inoltre bisognerà capire se sarà redditizio per l’azienda oppure no. Ricordiamo che la presentazione era prevista ad agosto e il rinvio ha causato un calo drastico delle azioni di Tesla.