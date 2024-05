OpenAI svela i dettagli di GPT-5: una rivoluzione che surclassa GPT-4. Parola di Sam Altman

Quando OpenAI ha presentato GPT-4 un anno fa, il modello ha suscitato grande entusiasmo e qualche preoccupazione per la sua capacità di replicare la comunicazione umana. Da allora, la domanda principale nel campo dell’intelligenza artificiale è rimasta la stessa: quando arriverà GPT-5? Durante le interviste e i discorsi pubblici, il CEO di OpenAI, Sam Altman, viene spesso interrogato su questo argomento e tende a rispondere in modo evasivo o non specifico, parlando comunque di innovazioni future. a ultimamente qualcosa è cambiato. Secondo un recente articolo di Business Insider, OpenAI dovrebbe lanciare GPT-5, una versione migliorata del modello di linguaggio artificiale che alimenta ChatGPT, intorno alla metà del 2024, probabilmente durante l’estate. Due fonti anonime vicine all’azienda hanno riferito che alcuni clienti aziendali hanno assistito a dimostrazioni di GPT-5 e dei suoi miglioramenti per ChatGPT. Un dirigente che ha visto una versione di GPT-5 l’ha definita “molto buona” e “significativamente migliore“, aggiungendo che OpenAI ha mostrato il nuovo modello utilizzando dati e casi d’uso specifici della sua azienda. Nella recente apparizione di Altman al podcast di Lex Fridman, il CEO ha fatto accenno ad altre nuove funzionalità del modello ,come la possibilità di creare agenti AI automatici sviluppati da OpenAI. Quindi, pare che Altman sembra suggerire che l’azienda stia preparando un nuovo modello di intelligenza artificiale di rilievo per quest’anno, ma non è chiaro se sarà chiamato “GPT-5” o se sarà un aggiornamento significativo di GPT-4 Turbo (o un aggiornamento minore come GPT-4.5).

Come il modello precedente, GPT-5 dovrebbe essere un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) multimodale, capace di accettare input sia testuali che visivi. Come GPT-4, sarà in grado di prevedere il prossimo token più probabile in una sequenza, consentendogli di completare frasi o scrivere codice. I modelli LLM come quelli di OpenAI sono addestrati su grandi quantità di dati raccolti da internet e concessi in licenza da aziende dei media, permettendo loro di rispondere agli utenti in modo simile a quello umano. Tuttavia, la qualità delle informazioni può variare a seconda dei dati di addestramento utilizzati. Se GPT-5 migliorerà la generalizzazione e ridurrà le cosiddette “allucinazioni”, sarà probabilmente un grande passo avanti per l’azienda. Secondo Business Insider, OpenAI sta ancora addestrando GPT-5 e, una volta completato, il modello sarà sottoposto a test di sicurezza interni e a un ulteriore processo di verifica per individuare eventuali problemi prima del rilascio pubblico. La data di rilascio potrebbe essere ritardata a seconda della durata dei test di sicurezza. Tuttavia, le fonti del rapporto potrebbero non essere del tutto precise, e il rilascio di GPT-5 potrebbe subire ritardi per diversi motivi. Questa è la prima volta che si vede una possibile data di rilascio per GPT-5 da una fonte affidabile. Inoltre, ora sappiamo che GPT-5 è abbastanza avanzato da essere sottoposto a test, il che significa che la fase di addestramento principale è probabilmente conclusa, e che seguiranno ulteriori perfezionamenti