Wonder Woman 1984 rinviato ancora: in Italia arriva a Gennaio

Pochi giorni dopo la notizia del rinvio di Wonder Woman 1984, il film subisce un ulteriore slittamento, e in Italia arriverà a Gennaio 2021.

La notizia era ampiamente preventivabile, come vi avevamo raccontato già qualche giorno fa, ed è ora anche arrivata l’ufficialità direttamente dai canali social di Warner Bros: Wonder Woman 1984 è stato nuovamente rinviato, e in Italia arriverà dal 14 Gennaio 2021.

Preparatevi per la nuova era di Wonder Woman.#WW84 dal 14 gennaio al cinema. pic.twitter.com/L53NzSuQG8 — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) September 15, 2020

La notizia arriva pochi giorni dopo l’ultimo slittamento del film, che avrebbe dovuto essere nelle sale a Ottobre, e invece è stato spostato a Natale. Curiosamente però negli Stati Uniti la data d’uscita del film per ora è rimasta quella natalizia, mentre nel nostro paese dovremo attendere dunque ancora un po’.

I motivi sono ovviamente quelli che immaginate: Tenet è in questo momento l’unico grande blockbuster nelle sale, e i suoi numeri pur essendo nel complesso buoni, non sono paragonabili a quelli del pre-pandemia, e molti cinema che hanno riaperto unicamente per proiettare il film di Nolan, non riescono a sostenere i costi di gestione, e stanno dunque operando in perdita.

La speranza è che col tempo la gente acquisirà più fiducia nell’andare al cinema, e la situazione sanitaria globale migliori, e dunque le sale cinematografiche riescano a tornare a riempirsi senza troppi problemi.

Nel frattempo a noi tocca aspettare: l’appuntamento con Wonder Woman 1984 è ora fissato per il 14 Gennaio 2021, sperando che l’anno nuovo ci faccia lasciare alle spalle tutti i problemi che stiamo continuando ad affrontare.