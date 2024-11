C’è un altro virus che sta allarmando le agenzie di sicurezza sanitaria, in particolare nel Regno Unito. Negli ultimi tempi si è assistito ad aumento vertiginoso di contagi causati dal Norovirus, un virus a RNA, già osservato anche in Italia. I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) confermano che quasi 700 milioni di persone ogni anno vengono contagiate dai Norovirus, delle quali 200mila perdono la vita. La diffusione del Norovirus rappresenta una novità, non per la tipologia di infezione, ma per il nuovo ceppo isolato anni fa e che ha fatto la sua comparsa anche in Italia ed in Europa. Si tratta di una malattia infettiva che si diffonde nella popolazione pediatrica e che si presenta in forma benigna.

Norovirus “Kawasaki”: come si diffonde questo virus?

Il ceppo di norovirus “Kawasaki” è stato rilevato per la prima volta nell’omonima città giapponese nel 2014. È anche noto come genotipo GII.17. L’UKHSA ha osservato un aumento dei casi di questo ceppo da giugno 2024. Ha riferito che GII.17 è stato il ceppo più comunemente rilevato nelle prime 16 settimane della stagione 2024/2025. Sebbene sia un ceppo diverso di Norovirus, si ritiene che provochi gli stessi sintomi degli altri ceppi di Norovirus.

Il Norovirus è altamente contagioso e può diffondersi tramite:

Stretto contatto con qualcuno che è malato di Norovirus

Mangiare cibo che è stato preparato o maneggiato da qualcuno con Norovirus

Toccare superfici o oggetti che contengono il virus, quindi toccarsi la bocca

I principali sintomi del Norovirus includono:

Sensazione di malessere (nausea)

Diarrea

Vomito

Una temperatura elevata

Un mal di testa

Braccia e gambe doloranti

I sintomi possono iniziare improvvisamente entro uno o due giorni dall’infezione, ma di solito passano entro due o tre giorni. La maggior parte dei casi di Norovirus può essere trattata a domicilio.