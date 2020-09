Wonder Woman 1984 e Black Widow potrebbero slittare ancora

Il calendario delle uscite cinematografiche internazionali potrebbe nuovamente cambiare, con Wonder Woman 1984, Black Widow e addirittura Dune a rischio rinvio.

Ci abbiamo fatto l’abitudine: con la pandemia finché un film non esce effettivamente al cinema, la sua data d’uscita è da considerarsi flessibile. E così, con i cinema di New York, Los Angeles e San Francisco ancora chiusi, secondo alcune voci diversi blockbuster rischiano di slittare ulteriormente, uno su tutti Wonder Woman 1984, che potrebbe essere spostato dall’attuale 2 Ottobre a una nuova data di Novembre o Dicembre.

Lo slittamento eventuale del cinecomic DC causerebbe una serie di reazioni a catena: Dune ad esempio, previsto per il 18 Dicembre, potrebbe essere spostato al 2021, e molti altri film potrebbero seguirne l’esempio.

C’è da considerare ad esempio che Tenet sarà ancora al cinema per un po’ di tempo, dato che per rientrare delle spese ha bisogno di aspettare l’apertura dei cinema delle grandi città americane prevista per fine Settembre o inizio Ottobre, per cui ci sarebbe il rischio di pestarsi i piedi, se l’uscita di Wonder Woman 1984 restasse fissata per il 2 Ottobre.

Stando ad alcune voci dunque, lo slot del film potrebbe essere riempito da un film come A Quiet Place 2, se Paramount si muovesse in fretta.

Al momento inoltre, con Top Gun: Maverick fuori dai giochi, non c’è nessun grande film in uscita nel periodo natalizio. Warner stessa in quel periodo fece miracoli con Aquaman, per cui potrebbe essere quello il momento giusto per lanciare Wonder Woman 1984. Se così fosse però, bisognerà trovare allora una nuova data per Dune.

Attenzione però a non escludere il mese di Novembre per il cinecomic DC: ci sono infatti rumor, per il momento non confermati da Disney, secondo cui Black Widow potrebbe essere rimandato. Il film con Scarlett Johansson è previsto per il 6 Novembre, e il film di Patty Jenkins potrebbe prenderne il posto.

Ci sarebbe infine anche il Mercoledì prima del Ringraziamento, anche se far uscire tre film come Wonder Woman 1984, Black Widow e No Time To Die in così poco tempo è sempre un rischio.

Insomma, come avrete capito la situazione è confusa, ma non ci stupiremmo se nelle prossime settimane dovessimo assistere a una girandola di nuovi rinvii e date d’uscita.