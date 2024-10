Dragon Ball DAIMA, la prossima serie anime originale basata su una nuova storia di Dragon Ball e sui personaggi del creatore Akira Toriyama, sarà disponibile in streaming con sottotitoli su Crunchyroll a partire dall’11 ottobre in Europa, Medio Oriente e Africa, seguita poi da nuovi episodi settimanali sottotitolati in simulcast con la trasmissione televisiva giapponese. Il leggendario studio Toei Animation propone così ai fan vecchi e nuovi una avventura inedita, per celebrare il 40° anniversario del manga originale di Akira Toriyama che ha dato il via a tutta la saga.

Sinossi della serie:

Goku e gli altri stavano vivendo una vita tranquilla quando, a causa di una cospirazione, sono diventati improvvisamente piccoli! Quando scoprono che la causa di ciò potrebbe risiedere in un mondo noto come “Regno dei Demoni”, un misterioso giovane Majin di nome Glorio appare davanti a loro.

Dragon Ball DAIMA è diretto da Yoshitaka Yashima (key animator, Dragon Ball Z: Cooler’s Revenge) e Aya Komaki (regista della serie, One Piece) insieme alla composizione della serie e alla sceneggiatura di Yuko Kakihara e al character design di Katsuyoshi Nakatsuru. Da notare che la serie presenta la sigla di apertura “Jaka Jaan”, composta dall’artista vincitore del Grammy Award Zedd con il supporto di C&K, il duo di cantautori composto da CLIEVY e KEEN, anche voci del brano. I testi sono di Yukinojo Mori, noto soprattutto per le canzoni del franchise di Dragon Ball “CHA-LA HEAD-CHA-LA” e “Limit Break x Survivor”. Questa canzone e la potente collaborazione che la sostiene segnano una nuova pagina nella storia di Dragon Ball. Zedd produrrà anche la canzone finale “‘NAKAMA’ by ZEDD feat. AI”, il cui testo è stato scritto e cantato dall’artista AI.