The Batman: ecco un nuovo poster dedicato al film DC Comics

Ecco il nuovo poster dedicato a The Batman, il film di Matt Reeves che arriverà nelle sale cinematografiche a ottobre 2021.

Durante il DC Fandome del 12 settembre, nonostante si trattasse di una giornata quasi interamente dedicata alle serie TV, è stato rivelato un nuovo poster dell’attesissimo film della Warner Bros. The Batman.

Ecco il poster.

Le riprese del film sono state sospese a causa della positività di Robert Pattinson al Coronavirus. Il set del lungometraggio è attualmente fermo dopo che da poco erano ricominciate le riprese, stoppate dopo l’inizio della pandemia.

Si tratta quindi dell’ennesimo intoppo per una delle produzioni più importanti di questa stagione cinematografica. L’uscita nelle sale cinematografiche di The Batman è prevista per ottobre 2021, sperando che non subisca un nuovo cambiamento.

Per il film il regista Matt Reeves, oltre ad annunciare John Turturro come Carmine Falcone, e Colin Farrell come Pinguino, ha scelto Andy Serkis come maggiordomo di Bruce Wayne, ovvero Alfred.

Altro attore che farà parte del lungometraggio sarà Jeffrey Wright, che vestirà i panni del Commissario Gordon. Mentre il Cavaliere Oscuro sarà interpretato da Robert Pattinson. E Zoe Kravitz sarà Catwoman.