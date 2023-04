Il Pinguino: il teaser trailer della serie TV

13—Apr—2023 / 9:08 AM

Max ha pubblicato il teaser trailer de Il Pinguino, la serie TV con protagonista Colin Farrell che darà spazio al villain di Batman. In questo primo filmato possiamo notare come le atmosfere del film di Matt Reeves si rispecchino anche nella serie TV.

Ecco il filmato.

Matt Reeves ha dichiarato sul progetto:

Colin spicca all’interno di The Batman, e questa serie TV gli dà la possibilità di esplorare il suo personaggio.

Lo stesso Colin Farrell ha aggiunto:

L’universo narrativo creato da Matt Reeves offre uno sguardo profondo sulla figura di Oswald Cobblepot. Non potrei non essere più entusiasta all’idea di esplorare questo personaggio, e di mostrare come è arrivato a diventare il Pinguino.

A produrre lo spin-off ci saranno lo stesso regista di The Batman, Matt Reeves, e Dylan Clark. A lavorare sulla produzione ci saranno Dylan Clark Productions, DC Entertainment e Warner Bros. Television. Ricordiamo che The Batman è uscito lo scorso anno, nel mese di marzo, ed è già in lavorazione il secondo film.

Il Pinguino uscirà nel 2024.