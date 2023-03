The Batman 2: nel film ci potrebbe essere anche Clayface (rumor)

Da poco, attraverso Deadline, è stato rivelato un rumor intrigante riguardo a The Batman 2: ovvero nel film potrebbe esserci anche Clayface. Si tratta di un personaggio particolare, in Italia conosciuto come anche come Faccia d’Argilla, e che renderebbe decisamente più soprannaturale l’universo narrativo raccontato Matt Reeves.

Secondo quanto rivelato, non è chiaro se Clayface potrebbe creare un collegamento per portare l’universo di The Batman a unirsi con quello del DC Cinematic Universe, e con la fase chiamata Gods and Monsters – Chapter One.

Matt Reeves ha dichiarato che, assieme a Peter Safrane e James Gunn, s’intende sostenere reciprocamente i due universi narrativi, ed ha aggiunto qualche tempo fa:

Ci incontreremo nelle prossime settimane per definire i piani del Batverso. Sono entusiasta all’idea di capire cosa abbiano voglia di fare.

Dopo questi meeting potrebbe essere uscita fuori qualche idea nuova. Da poco è stata diffusa anche la notizia di un possibile film su Clayface sviluppato da Mike Flanagan, anche se lo stesso regista ha poi smentito la cosa. Di certo c’è che l’universo cinematografico di Batman è piuttosto in fermento.