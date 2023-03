Clayface: Mike Flanagan smentisce di aver presentato un soggetto sul personaggio DC

Mike Flanagan ha da poco smentito le voci che sono circolate online che parlavano di un incontro tra lui ed i due CEO di DC, Peter Safran e James Gunn, per discutere del soggetto di Clayface, un film che lo stesso Flanagan starebbe iniziando a sviluppare.

Il regista ha dichiarato su Twitter:

Le notizie circolate oggi sono solo delle speculazioni. Quando una cosa del genere sarà concreta e reale prometto che ve lo farò sapere.

Secondo il report di Deadline che aveva parlato per primo di questo soggetto di Mike Flanagan, la storia di Clayface da lui scritta non presenterebbe il personaggio come un villain DC, bensì come un antieroe. Nello stesso report si parla anche di Clayface come personaggio presente in The Batman 2, anche se non è specificato se si tratti dello stesso character che potrebbe unire i due universi.

Mike Flanagan qualche tempo fa aveva parlato del suo desiderio di fare un film su Clayface.