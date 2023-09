The Batman: Paul Dano ha voluto girare la scena finale 80 volte

Ecco cosa ha rivelato Matt Reeves sull'ossessività di Paul Dano in The Batman.

Matt Reeves ha di recente rivelato un aspetto particolare di Paul Dano: sembra che l’attore abbia una componente ossessiva spiccata, che l’ha portato, tra le altre cose, a girare per 80 volte la scena finale del confronto tra l’Enigmista ed il cavaliere oscuro in The Batman.

Ecco cosa ha raccontato Matt Reeves a riguardo:

Paul ama fare molte riprese, così come me, del resto. Abbiamo impiegato due giorni per la scena finale in cui lui e Robert Pattinson sono impegnati. Dobbiamo aver fatto circa 70 o 80 riprese. Paul ama esplorare e lavorare tanto sui suoi personaggi. È ossessivo.

Ed ha aggiunto: