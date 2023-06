The Batman 2: rimandato l’inizio delle riprese

L’inizio delle riprese di The Batman 2 è stato posticipato a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Si tratta di una situazione che porterà i lavori sul set ad essere rimandati di qualche mese. Le riprese di The Batman 2 dovevano iniziare per la fine dell’anno, e invece la produzione partirà direttamente nel 2024.

Quello dello sciopero degli sceneggiatori è una questione che coinvolge direttamente anche il filmmaker Matt Reeves, che fa da sceneggiatore al progetto assieme a Mattson Tomlin. Secondo alcuni report, le riprese di The Batman 2 dovevano iniziare a novembre, e, invece, partiranno a marzo 2024.

I tempi per arrivare nelle sale cinematografiche non sono comunque strettissimi, considerando che The Batman 2 uscirà al cinema il 3 ottobre 2025. L’universo di Batman costruito da Matt Reeves ha subito anche un altro stop, considerando che la serie TV sul Pinguino aveva iniziato con la produzione nel periodo di marzo, ma, proprio con lo sciopero degli sceneggiatori, la conclusione dei lavori, stabilita per agosto, subirà dei ritardi.