Il Corvo: ecco il trailer del film reboot

Dopo che era stata annunciata ieri la pubblicazione del trailer del film reboot sul Corvo, oggi è uscito puntualmente il filmato che mostra Bill Skarsgård nei panni di Eric Draven. La produzione è di Lionsgate, mentr la regia è di Rupert Sanders.

Ecco il filmato.

Nel film reboot è presente FKA Twigs come co-protagonista, e ci saranno anche Danny Huston (Wonder Woman), Laura Birn (Foundation), Sami Bouajila (The Siege), e Jordan Bolger (The Woman King).

Lo stesso Bill Skarsgård ha detto:

Da bambino ero un grande fan del film originale, e mi sento onorato di poter fare Eric Draven. Ma in realtà ciò che mi ha attratto maggiormente è stata la visione di Rupert Sanders. Voleva reimmaginare completamente la storia e il personaggio e adattarli a un pubblico moderno.Eric è un personaggio diverso rispetto agli altri character che ho interpretato. E poi lavorare con FKA Twigs è stato magico. Mi sono sentito responsabile nei confronti della storia di Eric e ho cercato di rimanere fedele allo spirito del materiale originale. Non vedo l’ora che il pubblico di appassionati veda il film.

Da ricordare che la storia de Il Corvo è ispirata al fumetto scritto da James O’Barr. Nel 1994 è stata realizzata una prima trasposizione con Brandon Lee protagonista. Successivamente sono stati realizzati tre sequel ed anche una serie TV.