Daredevil: il film con Ben Affleck è ispirato a Il Corvo

Il regista Mark Steven Johnson ha di recente parlato a Yahoo! della genesi e dello sviluppo del suo Daredevil, stiamo parlando del lungometraggio uscito nel 2003 con Ben Affleck protagonista, che proprio quest’anno compie vent’anni. Si tratta di un film che ai tempi non venne ben giudicato, ma che col tempo è divenuto un piccolo cult. II regista ha dichiarato che tra le sue ispirazioni c’è stato anche Il Corvo.

Ecco cosa ha detto:

X-Men è stato il primo caso in cui si è capito che si potevano fare film sui supereroi prendendoli seriamente. Quel lungometraggio cambiò tutto. Per Daredevil ho utilizzato come ispirazioni Il Corvo e Blade, dei film che a me piacevano molto.

Quando Johnson parlò all’epoca con la gente comune riguardo a quel progetto, in molti non sapevano chi fosse Daredevil.

Era un mondo diverso a quei tempi. Lavorammo a Daredevil prima dell’uscita di Spider-Man, e molti mi dicevano che questo tipo di progetti non funzionavano. E io pensavo che personaggi come Spider-Man fossero il massimo. La gente scambiava Daredevil per Evel Knievel, e quando dicevo loro che si trattava di un avvocato cieco che faceva il supereroe pensavano fosse una commedia. Nessuno conosceva questi character all’epoca.

Per la parte venne selezionato Ben Affleck, ma il regista aveva considerato anche Edward Norton, che successivamente avrebbe fatto Hulk.

Per Daredevil fu presa in considerazione tanta gente- ha detto- Non ricordo se incontrati Guy Pearce, ma ricordo che ebbi un incontro con Edward Norton. H parlato con un paio di attori, ma Ben Affleck era un fan di Daredevil, grazie a Kevin Smith, di cui era amico, e che ci aveva lavorato anche come autore di fumetti.

Daredevil ed il sequel mancato

Quel progetto non produsse un sequel, ma Mark Steven Johnson lo avrebbe voluto. Ecco cosa ha detto a riguardo:

C’era ancora molto da esplorare riguardo la storia d’amore di Matt con Karen Page, che era interpretata da Ellen Pompeo. Lei ha poi fatto una grande carriera televisiva. Anche Jon Favreau partecipò al progetto, e guarda che percorso che ha portato avanti! Ognuna delle persone coinvolte in Daredevil hanno fatto un grande lavoro nella propria carriera, e sono contento di aver dato un contributo alla storia Marvel in questa maniera.

Ecco il trailer del Daredevil del 2003.

Ricordiamo che è in lavorazione anche la serie TV su Daredevil intitolata Born Again per Disney+.

Potrebbero interessarti anche queste news: