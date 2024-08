Il dinamico duo formato da Matt Damon e Ben Affleck si è messo a lavoro su un’altra produzione: si tratta di un progetto biopic su Hulk Hogan che racconterà un momento particolare della vita del personaggio, ovvero la sua battaglia contro i paparazzi.

Il film dovrebbe vedere Ben Affleck vestire i panni dello stesso Hulk Hogan, anche se l’attore è attualmente impegnato su più produzioni e progetti.

Il lungometraggio racconterà della battaglia legale intentata dal wrestler contro il sito Gawker. A scrivere la sceneggiatura del progetto ci sarà l’autore Charles Randolph, che ha già lavorato a film come Bombshell ed a La Grande Scommessa.

Questo annuncio arriva dopo che da anni dovrebbe concretizzarsi la produzione del film su Hulk Hogan con protagonista Chris Hemsworth. Il popolare wrestler è sicuramente un personaggio da grande schermo, che in alcune situazioni si è cimentato lui stesso come character di film, non trovando mai abbastanza fortuna.

Il dinamico duo Ben Affleck e Matt Damon

Mentre Ben Affleck e Matt Damon arrivano dalla realizzazione di Air – La Storia del Grande Salto, un lungometraggio che ha raccontato la storia dell’accordo tra la Nike e Michael Jordan, creando uno dei brand più importanti degli ultimi decenni.

Da ricordare che la carriera da wrestler di Hulk Hogan è iniziata durante la fine degli anni Settanta, e lo ha visto grande protagonista della scena per tutti gli anni Ottanta e Novanta, portandolo a degli scontri divenuti leggendari con personaggi come Andre The Giant.