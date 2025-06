Intelligenza artificiale e oceani: un nuovo modello svela ciò che i satelliti non mostrano

Ogni anno, in estate, numerosi tifoni minacciano la penisola coreana e prendono la propria energia dalle acque calde dell’Oceano Pacifico nord-occidentale. Negli ultimi anni, questi fenomeni continuano ad aumentare e diventano sempre più estremi. Naturalmente sono sempre più collegati all’aumento delle temperature della superficie del mare (SST). La previsione delle SST è dunque di vitale importanza ma le osservazioni satellitari presentano spesso diverse lacune.

Per provare a dare una svolta, un team di ricercatori dell’UNIST ha sviluppato un modello di intelligenza artificiale che è in grado di aggiungere i dati satellitari mancanti e generare set di dati SST ad alta efficacia con una precisione sbalorditiva.

Il nuovo modello basato sull’intelligenza artificiale promette di migliorare la nostra comprensione delle condizioni oceaniche

Il team di ricercatori è guidato dal professor Jungho Im, del Dipartimento di Ingegneria Civili, Urbana, Terrestre e Ambientale. Sono stati in grado di realizzare un sistema basato sull’intelligenza artificiale che pone un rimedio alle lacune dei dati satellitari.

L’oceano conserva circa il 90% dell’energia delle superficie terrestre. Gli SST elevati possono portare il calore verso l’alto, dando vita a tifoni molto potenti, aumentando le ondate di calore e portando ad un forte rischio di piogge battenti. I ricercatori hanno utilizzato una rete contraddittiva generativa, un’architettura basata sull’intelligenza artificiale e l’hanno addestrata utilizzando i dati satellitari.

“Metodi tradizionali come l’interpolazione lineare o i modelli statistici spesso lottano per preservare i dettagli fini della SST, specialmente durante i rapidi cambiamenti di temperatura”, ha spiegato Sihun Jung, il primo autore dello studio. “Il nostro modello di intelligenza artificiale non solo supera questi metodi in precisione, ma mantiene anche un’alta fedeltà anche in condizioni difficili, rendendolo un potente strumento per il monitoraggio del clima”.

Il professor Im ha anche aggiunto: “Questa tecnologia di ricostruzione avanzata è particolarmente cruciale per il Pacifico nordoccidentale, una regione incline a frequenti tifoni e variabilità climatica”. Ha inoltre dichiarato: “Fornendo dati SST ad alta risoluzione, possiamo migliorare significativamente le previsioni meteorologiche e i modelli climatici. A lungo termine, questa tecnologia potrebbe anche essere strumentale nei sistemi di allarme rapido per i disastri marini, come le ondate di calore marine, contribuendo a salvaguardare le comunità e gli ecosistemi”.