Il Corvo: concluse le riprese del reboot, che potrebbe essere una serie TV

01—Ott—2022 / 10:25 AM

Dopo che la produzione del film con Jason Momoa protagonista si è interrotta bruscamente, il reboot de Il Corvo è ripartito con Bill Skarsgård a vestire i panni di Eric Draven. Secondo quanto riferito da The Prague Reporter le riprese del film si sarebbero appena concluse.

Ciò che fa notizia di questo report è che si parla della produzione di una serie TV anziché di un film. Non è stata data conferma riguardo a questa cosa, certo è che, nel caso il nuovo adattamento di James O’Barr fosse realmente un telefilm si tratterebbe della prima serie TV che sviluppa il fumetto originale.

La produzione de Il Corvo ha comportato 10 settimane di riprese che si sono divise tra la vecchia e la nuova città di Praga. Sembra che una delle location principali sia stata la Rudolfinum, un importante auditorium di Praga. Oltre che nella città della Repubblica Ceca, le riprese de Il Corvo si sono svolte anche a Monaco di Baviera, ai Penzing Studios.

Nel progetto è stata coinvolta anche FKA Twigs, che sarà una vera e propria co-protagonista. Rupert Sanders (Snow White And The Huntsman) è il regista del progetto, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Zach Baylin (King Richard). I produttori sono Molly Hassell (Terminal), Victor Hadida (Resident Evil), John Jencks (Honest Thief) e Edward R. Pressman, che ha già lavorato a cult come American Psycho, Wall Street e la versione cinematografica de Il Corvo del 1994.