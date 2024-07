La HD 101065, conosciuta come la stella di Przybylski, potrebbe essere il mezzo utilizzato da civiltà aliene avanzate per attirare l'attenzione.

Sono molte le persone che credono che noi che viviamo sulla Terra siamo soli nell’Universo. Ma allo stesso tempo, sono anche tante le persone che invece credono siano presenti altre forme di vita, e nello specifico si sente tanto parlare di civiltà aliene che sembrerebbero cercare spesso il modo di entrare in contatto con noi.

A tal proposito, possiamo ad esempio menzionare KIC 8462852, conosciuta semplicemente come la “stella di Boyajian” che negli anni 2016-2017 ha assunto uno strano comportamento ovvero si è affievolita in modo insolito portando tanti a credere che potesse avere attorno a sé “la sfera di Dyson” creata esattamente da civiltà aliene.

In realtà, si è successivamente scoperto che ad oscurare la visuale della stella era semplicemente della polvere. Ma le stelle che assumono uno strano e discusso comportamento sono diverse, ed è a tal proposito che non possiamo non menzionare la “HD 101065” o “stella di Przybylski” che negli anni è riuscita a catturare l’attenzione degli astronomi.

Lo strano comportamento della stella di Przybylski

La stella di Przybylski secondo gli astronomi è molto più strana di tante altre. Ed infatti fin dalla sua scoperta, avvenuta nel lontano 1961 grazie all’astronomo Antoni Przybylski, è stata subito definita insolita. Ma, come mai? Questa stella è più calda del Sole ed è anche conosciuta come “stella Ap” e quindi di tipo A e a rapida oscillazione. Le stelle di tipo Ap contengono silicio, cromo, europio, stronzio.

La stella menzionata in precedenza, ovvero la stella di Przybylski, sembrerebbe contenere degli elementi in più non comuni. Tra questi ad esempio, promezio, attinio, protoattinio, plutonio, einsteinio, californio, curio, americio ecc. Alcuni di questi non si trovano in natura, ma a quanto sembra solamente in tale stella. Tante le risposte e le spiegazioni fornite dagli esperti nel corso degli anni per spiegare tutto ciò, ma nessuna di queste è riuscita a soddisfare a pieno la curiosità.

Secondo una di queste spiegazioni, le specie aliene potrebbero smaltire rifiuti sulla superficie delle stelle oppure le civiltà aliene avanzate potrebbero mettere nelle loro stelle degli elementi insoliti con l’unico obiettivo di riuscire ad attirare l’attenzione. Sarà davvero così? Anche in questo caso non è possibile fornire una chiara risposta.