Hiya ha lanciato un'estensione gratuita per Chrome in grado di identificare - pare con un'ottima precisione - le voci sintetiche generate dalle AI. Potrebbe essere un ottimo strumento per combattere la disinformazione.

In vista delle elezioni del 2024 negli Stati Uniti, Hiya, azienda specializzata in screening delle chiamate e rilevamento delle frodi, ha lanciato un’estensione gratuita per Chrome che promette di identificare le voci deepfake. L’estensione, chiamata Hiya Deepfake Voice Detector, analizza le voci nei video o negli audio, assegnando un punteggio di autenticità per determinare se la voce è reale o generata artificialmente.

Hiya afferma che test condotti da terze parti hanno validato l’estensione con un’accuratezza superiore al 99%. Questo livello di precisione include anche la capacità di rilevare voci generate da modelli AI inediti e, dunque, di riconoscere nuove voci sintetiche appena create. Insomma, non si limiterebbe ad usare un database di deepfake già noti, ma dovrebbe essere in grado di identificare con successo e in tempo reale qualsiasi voce sintetica.

Durante il test preliminare, l’estensione ha mostrato risultati promettenti. Il giornalista di Engadget Will Shanklin, che l’ha provata, sostiene che, effettivamente, sembra comportarsi bene e fare quello che promette: è riuscita ad identificare con successo alcuni video deepfake condivisi su YouTube, affidando loro una percentuale di autenticità dell’1%.

Ora Hiya spera che sempre più aziende si affidino alla sua tecnologia, a partire dai social media. “I social media hanno una grande responsabilità nel segnalare quando i contenuti hanno alte probabilità di essere deepfake”, ha dichiarato il presidente di Hiya, Kush Parikh. “Attualmente, è compito dell’individuo essere vigile e utilizzare strumenti come il nostro per verificare i contenuti sospetti, ma è una richiesta onerosa. Siamo lieti di poter offrire una soluzione che restituisce agli utenti parte del controllo.