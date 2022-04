Il Corvo: Bill Skarsgard protagonista del reboot

02—Apr—2022 / 10:39 AM

Dopo che il progetto sul reboot de Il Corvo con Jason Momoa protagonista è stato cancellato, ora la produzione prova a ripartire con un nuovo nome: stiamo parlando di Bill Skarsgard. L’attore è conosciuto da tutti gli appassionati di horror per aver vestito i panni di Pennywise nei due capitoli di IT usciti al cinema.

Bill Skarsgard vestirà i panni di Eric Draven per il reboot de Il Corvo, mentre la regia del film è stata affidata a Rupert Sanders (che ha lavorato a Biancaneve e il cacciatore ed a Ghost in the Shell). La sceneggiatura, invece, sarà realizzata da Zach Baylin, che ha di recente lavorato al lungometraggio King Richard.

Non è stata stabilita una data di distribuzione del reboot de Il Corvo, mentre le riprese del progetto inizieranno in estate. Il budget stanziato per il film è di circa 50 milioni di dollari.

Il fumetto originale che ha ispirato la prima pellicola è stato pubblicato tra il 1988 ed il 1989. L’autore, James O’Barr, ha vissuto direttamente un episodio tragico che lo ha ispirato per creare una storia nella quale il protagonista è Eric Draven, un giovane che ritorna in vita per vendicare la sua morte e quella della propria ragazza. Nel 1994 da questo fumetto fu tratto un film con protagonista Brandon Lee, attore deceduto durante la lavorazione del lungometraggio.