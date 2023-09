Il Corvo: fissato il periodo di uscita del film reboot

Dopo che un primo tentativo di realizzare il reboot de Il Corvo è andato fallito (in quel caso c’era Jason Momoa come protagonista), ora il lungometraggio con Bill Skarsgård ha un periodo d’uscita prestabilito: stiamo parlando del 2024.

Non è stata comunicata una data precisa per l’uscita del reboot de Il Corvo, ma, dopo tanta attesa, è stato annunciato che il film arriverà nelle sale cinematografiche l’anno prossimo.

Mentre Bill Skarsgård farà da protagonista, al suo fianco ci sarà FKA Twigs. Nel cast sono compresi anche , Danny Huston (Wonder Woman), Laura Birn (Foundation), Sami Bouajila (The Siege), e Jordan Bolger (The Woman King).

La storia di Eric Draven tornerà a vivere sullo schermo, e lo farà trent’anni dopo che Brandon Lee ha vestito i panni del personaggi protagonista de Il Corvo. Ricordiamo che l’attore è tragicamente scomparso durane le riprese del film.

La storia de Il Corvo è ispirato al fumetto scritto da James O’Barr, e dal quale è stato tratto il film del 1994, che ha avuto tre sequel, e da cui è stata tratta anche una serie TV.