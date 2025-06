Labubu V3 – Big Into Energy: restock in arrivo domani sull’app di Popmart

Da tempo i fan lo aspettano: domani, 1 luglio alle 11:00, sarà disponibile un restock della collezione Labubu V3 – Big Into Energy, esclusivamente su e-commerce e app ufficiale di Popmart. L’occasione è imperdibile, perché questi innocui mostriciattoli si esauriscono nel giro di pochi minuti e spesso diventano oggetto di vere e proprie cacce tra collezionisti. Per aumentare le chance di successo si consiglia di accedere all’app qualche minuto prima, verificando che metodi di pagamento e notifiche push siano attivi.

Parallelamente, se preferite acquistare i mostricciatoli di persona, vi ricordiamo di monitorare l’account Instagram di Popmart perché è là che vengono annunciate ciclicamente le lotterie per vincere la possibilità di acquistare la collezione Big Into Energy (e addirittura alcune collezioni di Labubu passate) direttamente in store, con la certezza di avere da uno a sei blindbox riservate.

Tutti pazzi per i Labubu, ma cosa sono?

Il fenomeno Labubu va ben oltre un semplice gioco: da un’idea di Kasing Lung, questi pupazzetti a forma di mostriciatto elfico sono diventati virali grazie a influencer e celebrità come Lisa di Blackpink, Rihanna e Dua Lipa, che li hanno mostrati sui social. Si tratta di figure distribuite da Pop Mart fin dal 2019, oggi presenti in centinaia di versioni: dalle chiavette porta‑cellulari in vinile, ai modelli morbidi da appendere, fino alla rara versione gigante da oltre un metro venduta all’asta per oltre 150 000 USD. In Italia come nel resto del mondo, il modello Big Into Energy ha un prezzo al dettaglio di circa 18€, ma nel mercato secondario viene quotato tra i 40-60€, specie se parliamo di una blindbox che non è ancora stata aperta e accompagnata da uno scontrino o da una fattura che ne attesti la provenienza. Eh già, perché gli scalper non sono gli unici a sfregarsi le mani: il mercato dei falsi è estremamente prolifero e su piattaforme come eBay e Vinted è facilissimo imbattersi in Labubu contraffatti. Di positivo c’è che Popmart garantisce che acquistando un case da sei blindbox si otterrà sempre la collezione completa. In compenso, una blindbox ogni 72 racchiude un Labubu ‘raro segreto‘, che può arrivare a valere oltre 500€ sul mercato secondario.

Alcune edizioni, soprattutto prototipi o misure speciali, hanno addirittura superato i 3000 € o più. La dinamica del blind box, l’effetto sorpresa e la scarsità rendono Labubu non solo un gioco, ma un fenomeno esteso e contagioso.

Oggi le ragioni del successo dei Labubu si possono sintetizzare in tre componenti essenziali: l’estetica tra carina e un po’ grottesca, il sospetto/voglia di scoperta legato al formato blind box e il circuito social che alimenta concorsi ed esperienze condivise. Difficilissimo prevedere se si tratti di un fenomeno destinato a morire nell’arco di qualche mese, quando TikTok scoprirà il prossimo oggetto da desiderare morbosamente, o se ci troviamo effettivamente davanti ad un fenomeno destinato a restare ed entrare nell’olimpo dei collezionabili, alla pari delle carte dei Pokémon.