Pokémon x Van Gogh: le carte speciali sono già in vendita su eBay a prezzi folli per colpa dei bagarini

La collaborazione Pokémon x Van Gogh è finita in un vero e proprio disastro: a poche ora dal lancio di questa speciale iniziativa, le carte di Pikachu sono andate sold-out e ora risultano in vendita su eBay a prezzi a dir poco folli. Tutto, ovviamente per colpa dei bagarini che hanno preso d’assalto il Van Gogh Museum per accaparrarsi le carte esclusive e rivenderle poi a prezzi che arrivano in alcuni casi anche a raggiungere anche i 1700 euro.

Ovviamente, una situazione del genere era del tutto prevedibile data la tiratura limitata di tali oggetti da collezione, ma sicuramente un evento del genere spinge a porsi delle domande sulle misure da attuare per evitare che tali iniziative vengano nuovamente rovinate in futuro dagli scalper.

In questi giorni, The Pokemon Company si è scusata per l’accaduto accaduto, confermando allo stesso tempo di di essere al lavoro per stampare nuove carte promozionali che dovrebbero tornare disponibili al più presto, anche se al momento non ci sono informazioni più precise riguardo le tempistiche esatte.

