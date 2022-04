Il Corvo: FKA Twigs sarà la co-protagonista del film reboot

La cantante FKA Twigs è stata ingaggiata per vestire i panni della fidanzata di Eric Draven, e per fare da co-protagonista nel reboot de Il Corvo.

Dopo che è stato annunciato Bill Skarsgard come protagonista del reboot de Il Corvo, Il The Hollywood Reporter ha diffuso la notizia che la cantante FKA Twigs sarà la co-protagonista del lungometraggio. Il suo ruolo sarà quello della fidanzata di Eric Draven.

E se nel film con protagonista Brandon Lee il ruolo della fidanzata del character principale era piuttosto marginale, in questo film FKA Twigs sarà una vera e propria co-protagonista. Secondo quanto riferito dalle fonti il ruolo è stato riconcepito, e non è chiaro se il personaggio morirà, se ritornerà in forma soprannaturale, o se fungerà essa stessa da corvo.

Sappiamo comunque che Bill Skarsgard vestirà i panni di Eric Draven per il reboot de Il Corvo, mentre la regia del film è stata affidata a Rupert Sanders (che ha lavorato a Biancaneve e il cacciatore ed a Ghost in the Shell). La sceneggiatura, invece, sarà realizzata da Zach Baylin, che ha di recente lavorato al lungometraggio King Richard.

Non è stata stabilita una data di distribuzione del reboot de Il Corvo, mentre le riprese del progetto inizieranno in estate. Il budget stanziato per il film è di circa 50 milioni di dollari.