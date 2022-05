Il Corvo: le riprese del film si svolgeranno in estate in Germania ed a Praga

Procede la produzione del film reboot de Il Corvo che avrà come protagonisti Bill Skarsgård (già interprete di Penniwyse nei due film su IT) nel ruolo di Eric Draven, e l’attrice e cantante FKA Twigs che farà da co-protagonista. Da poco si è saputo che le riprese del lungometraggio inizieranno quest’estate, e si svolgeranno in Germania ed a Praga.

A rendere nota questa notizia è stato il sito Deadline, che ha specificato come per quanto riguarda la produzione in Repubblica Ceca vedrà solo Praga come luogo delle riprese, mentre in Germania saranno diverse le location utilizzate.

Per quanto riguarda i dettagli sulla storia, sembra che, se nel film con protagonista Brandon Lee il ruolo della fidanzata del character principale era piuttosto marginale, in questo lungometraggio FKA Twigs sarà una vera e propria co-protagonista. Secondo quanto riferito dalle fonti il ruolo è stato riconcepito, e non è chiaro se il personaggio morirà, se ritornerà in forma soprannaturale, o se fungerà essa stessa da corvo.

Rupert Sanders (Snow White And The Huntsman) sarà il regista del film, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Zach Baylin (King Richard). I produttori sono Molly Hassell (Terminal), Victor Hadida (Resident Evil), John Jencks (Honest Thief) e Edward R. Pressman, che ha già lavorato a cult come American Psycho, Wall Street e la versione cinematografica de Il Corvo del 1994.