Le riprese de Il Corvo sono in corso: Danny Houston si unisce al cast

Il reboot de Il Corvo, dopo anni di development hell e aver cambiato più volte regista, attore protagonista (ricordate quando doveva essere Jason Momoa?) e sceneggiatura, è finalmente entrato attivamente in produzione, con le riprese attualmente in corso, con Bill Skarsgård nel ruolo principale: scopriamo ora che Danny Houston (Wonder Woman, Succession in tv) si è unito al cast, in un ruolo non ancora divulgato.

Non si granché della trama di questa ennesima versione, che potrebbe accostarsi maggiormente alla versione originale rispetto al cult con Brandon Lee: sappiamo però che FKA Twigs, nel ruolo della fidanzata di Eric Draven, avrà un ruolo centrale.

