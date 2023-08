PlayStation Plus: ecco quali sono i giochi mensili di settembre 2023

Insieme all’annuncio del rincaro degli abbonamenti annuali al PlayStation Plus arriva anche la notifica dei nuovi giochi che si potranno aggiungere al proprio account, giocabili senza limiti finché l’abbonamento è attivo. La lineup di giochi mensili di settembre 2023 comprende Saints Row, Black Desert – Traveler Edition e Generation Zero e sarà disponibile per gli abbonati PlayStation Plus da martedì 5 settembre a lunedì 2 ottobre. Ciò significa, naturalmente, che in questi giorni c’è l’ultima possibilità di scaricare i giochi mensili di agosto: i membri di PlayStation Plus hanno tempo fino a lunedì 4 settembre per aggiungere PGA Tour 2K23, Dreams e Death’s Door alla loro libreria di giochi.

Saints Row | PS4, PS5

Provate il più esteso e migliore “parco giochi” Saints Row mai creato con il recente reboot della saga. Lo speciale vasto mondo di Santo Ileso fa da sfondo ad una sandbox immensa e selvaggia, piena di entusiasmanti lavoretti, attività criminali e missioni blockbuster, mentre ne prendete il comando sparando, guidando e lanciandovi con la tuta alare. Conquistate la città isolato dopo isolato, dichiarate guerra alle fazioni nemiche e rafforzate la vostra presa sulle strade. Giocate online con un amico quando volete con la modalità cooperativa completamente libera che vi permette di unirvi quando volete, eliminando la necessità di interrompere la fantastica azione.

Black Desert – Traveler Edition | PS4

Scoprite la vostra vocazione in questo noto MMORPG fantasy a mondo aperto con frenetico combattimento PvE, enormi guerre d’assedio PvP, multiple classi di personaggi e tipologie di combattimento in cui specializzarsi. Potete anche scegliere di dedicarvi a una varietà di interessi, come il commercio, la pesca, l’addestramento di cavalli, l’alchimia, la cucina e la raccolta. La Traveler Edition è un bundle composto dal gioco base e da vari contenuti aggiuntivi. Questi contenuti aggiuntivi collettivamente costituiscono il Traveler Item Pack, disponibile anche come download separato su PlayStation Store. Gli abbonati PlayStation Plus che hanno già acquistato un’edizione di Black Desert non possono riscattare il bundle completo Traveler Edition da PlayStation Plus. Tuttavia, gli abbonati PlayStation Plus che hanno già acquistato un’edizione di Black Desert tranne che la Traveler Edition possono invece riscattare il Traveler Item Pack separato su PlayStation Plus.

Generation Zero

Questa avventura open world in prima persona è ambientata in un familiare, ma ostile, mondo aperto svedese degli anni ’80. Combattete e sopravvivete a letali macchine nemiche da soli o con tre amici in una fluida modalità cooperativa online mentre scoprite la verità dietro a ciò che è accaduto nell’area. Dovrete scegliere attentamente le vostre battaglie mentre vi ritrovate in un adrenalinico combattimento di guerriglia contro queste forze meccaniche. Rimediate parti dei vostri nemici caduti e utilizzatele per creare equipaggiamento, armi e munizioni. Costruite e fortificate le vostri basi nell’isola e iniziate a riconquistare la vostra casa.

