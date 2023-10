PlayStation Plus: arriva il cloud streaming per gli abbonati Premium, ecco tutti i dettagli

Sony ha annunciato che a partire da questo mese gli abbonati al tier Premium di PlayStation Plus potranno giocare in cloud con i titoli inlcusi nel servizio.

Sony ha annunciato che a partire da questo mese gli abbonati a PlayStation Plus Premium potranno usufruire del servizio di cloud gaming su PS5. I giochi che saranno giocabili via Cloud saranno dunque tutti i giochi PS5 supportati presenti nel catalogo, incluse le versioni di prova gratuite. Il servizio verrà lanciato in Europa il prossimo 23 ottobre.

Sony sottolinea che intende ampliare il catalogo dei giochi PS5 supportati e che attualmente l’elenco di giochi fruibili via cloud è già abbastanza consistente ed include i migliori successi di PS5 dal catalogo dei giochi di PlayStation Plus, tra cui Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 e tanti altri ancora.

Inoltre, sempre a partire dal 23 ottobre, i membri di PlayStation Plus Premium potranno usufruire delle funzioni disponibili con il nuovo servizio di streaming per PS5, tra cui:

I contenuti scaricabili e gli acquisti di gioco saranno disponibili per lo streaming di PS5, compresi DLC e componenti aggiuntivi, come avviene per gli acquisti nei giochi scaricabili.

saranno disponibili per lo streaming di PS5, compresi DLC e componenti aggiuntivi, come avviene per gli acquisti nei giochi scaricabili. Opzioni per l’alta risoluzione , incluso 4K, 1440p, 1080p e 720p, con 60 FPS e uscita SDR o HDR.

, incluso 4K, 1440p, 1080p e 720p, con 60 FPS e uscita SDR o HDR. Audio ottimizzato con supporto per tutte le capacità audio di PS5, incluso Tempest 3D Audiotech, 5.1 e 7.1.

con supporto per tutte le capacità audio di PS5, incluso Tempest 3D Audiotech, 5.1 e 7.1. È possibile acquisire istantanee della schermata e registrare fino a 3 minuti di video, che verranno scaricati nella galleria multimediale di PS5 e saranno disponibili anche nella galleria multimediale su PS App.

Sony ha infine annunciato che continuerà a concentrarsi sul miglioramento delle funzionalità e dei vantaggi di PlayStation Plus e che ci sono ancora altre sorprese in arrivo per gli abbonati.