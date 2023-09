PlayStation Plus Extra e Premium: 16 giochi lasceranno il catalogo a ottobre, incluso The Quarry

Ecco quali giochi PS5 e PS4 lasceranno il catalogo del PlayStation Plus e Premium durante il mese di ottobre 2023. L'elenco include anche The Quarry e Far Cry 5.

Sony ha aggiornato la lista dei titoli prossimi alla rimozione dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, svelando che ben 16 giochi PS5 e PS4 lasceranno il servizio il 17 ottobre 2023, tra cui The Quarry, Far Cry 5, The Medium, Limbo, Yakuza 3, 4 e 5 Remastered e tanti altri. Di seguito la lista completa:

The Quarry – PS5 e PS4

Far Cry 5 – PS4

The Medium – PS5

Inside – PS4

Limbo – PS4

Yakuza 3 Remastered – PS4

Yakuza 4 Remastered – PS4

Yakuza 5 Remastered – PS4

Far Cry 4 – PS4

The Crew – PS4

Naruto to Boruto: Shinobi Striker – PS4

Clouds & Sheep 2 – PS4

Astebreed – PS4

TorqueL – PS4

Gal*Gunvolt: Burst – PS4

Goosebumps – The Game – PS4

The Quarry, l’ottimo teen horror di Supermassive Games e sequel spirituale di Until Dawn (qui trovate The Medium, l’horror psicologico realizzato da Bloober Team, lo studio che sta lavorando anche a Silent Hill 2 Remake. In the Quarry, vestiamo i panni di ognuno dei 9 ragazzi protagonisti della storia in un coinvolgente racconto di stampo cinematografico, dove ogni scelta andrà a plasmare la nostra storia. Tra i giochi pronti a lasciare il servizio spiccano in particolar modo, l’ottimo teen horror di Supermassive Games e sequel spirituale di Until Dawn (qui trovate la nostra recensione ) e, l’horror psicologico realizzato da Bloober Team, lo studio che sta lavorando anche a Silent Hill 2 Remake. In the Quarry, vestiamo i panni di ognuno dei 9 ragazzi protagonisti della storia in un coinvolgente racconto di stampo cinematografico, dove ogni scelta andrà a plasmare la nostra storia.

The Medium, invece, segue le vicende di Marianne, una medium che può viaggiare nel regno degli spiriti e usare le sue capacità per risolvere enigmi. Ancora, da non perdere anche Limbo e Inside, le due celebri avventure sensoriali e minimaliste targate Playdead.

