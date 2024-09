Un lavoro incredibile è stato svolto da un team di ricercatori che è riuscito a creare un vero e proprio catalogo contenente molteplici informazioni su milioni di galassie, come ad esempio la loro distanza. E ancora tale catalogo, nato dalla collaborazione di organizzazioni guidate esattamente dall’Institute of Space Sciences, consente anche di poter fare un viaggio indietro nel tempo ed arrivare addirittura a 10 miliardi di anni fa.

Nel mondo dell’astronomia sono già presenti altri cataloghi come ad esempio il New General oppure il Messier. Ma questo nuovo catalogo si differenzia dagli altri proprio perché in grado di fornire importanti informazioni su milioni di galassie distanti tra di loro.

Il lavoro svolto dai ricercatori

I ricercatori per poter realizzare tale catalogo ha effettuato una serie di rilevamenti tra il 2015 e il 2019, per un totale di 200 notti. Per fare tutto ciò si sono serviti della PAUCAM montata esattamente sul William Herschel Telescope (WHT) a La Palma. La PAUCAM è stata montata sul fuoco principale del telescopio, ed in questo modo è riuscita ad ottenere un campo visivo di 1 grado. E per poter riprendere diverse volte lo stesso campo il team ha utilizzato diversi filtri.

Entrando più nel dettaglio della questione, possiamo quindi dire che il campo visivo ottenuto copre circa 50 gradi quadrati di cielo. E solo dopo aver analizzato il set di immagini ottenuto ecco che è stato sviluppato il catalogo che include al suo interno dati per circa 1,8 milioni di oggetti. Gli astronomi potranno servirsi di tali dati proprio per comprendere nel migliore dei modi quella che è l’esatta struttura dell’universo.

In altre parole, i ricercatori potranno finalmente comprendere la reale distribuzione della materia oscura. Ma non solo, anche la distribuzione dell’energia oscura che secondo quanto emerso da studi e ricerche sembrerebbe costituire circa il 70% dell’universo.