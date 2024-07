Cosa fanno gli astronauti su Marte e come trascorrono il loro tempo libero? Se almeno una volta nella vita ti è capitato di farti questa domanda ecco che adesso potrai finalmente trovare una risposta grazie alla missione Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) effettuata dalla Nasa. Stiamo esattamente parlando di una simulazione dell’habitat su Marte che ha visto protagonista un gruppo di astronauti che per ben 378 giorni ha vissuto all’interno di un particolare modello di base presente su Marte e stampato in 3D.

Un luogo molto piccolo dove l’equipaggio della missione, composto da 4 persone, ha vissuto non avendo alcun contatto con il mondo esterno. A raccontare quanto accaduto è stata una delle partecipanti ovvero la microbiologa Anca Selariu che ha effettuato delle particolari rivelazioni nel corso dell’intervista rilasciata al The Guardian.

La Selariu ha infatti rivelato che l’equipaggio era solito trascorrere il tempo libero godendo di alcune letture scaricate e guardando molti programmi televisivi. Ma non solo, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni l’equipaggio aveva a propria disposizione anche giochi da tavolo e una Playstation 4.

L’esperienza degli astronauti su Marte

Quanto emerso da tale missione è molto importante per la NASA che ha l’obiettivo di garantire il benessere e allo stesso tempo rendere piacevole la vita degli astronauti presenti su altri Pianeti per mesi o addirittura anni. Tra i compiti affidati agli astronauti protagonisti della missione vi troviamo ad esempio quello di coltivare il proprio cibo e allo stesso tempo riuscire a gestire anche le scorte piuttosto limitate.

Dovevano inoltre indossare la tuta completa tutte le volte che si trovavano costretti a lasciare l’edificio all’interno del quale vivevano per prendere parte a delle missioni. La Selariu nel corso dell’intervista sopracitata ha rivelato di aver trovato questa esperienza “assolutamente esaltante“. E parlando dell’equipaggio on cui ha condiviso l’esperienza ecco non ha perso l’occasione per rivelare di essere stati uniti e funzionali.