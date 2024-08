Ti è mai capitato di aver sentito parlare di lune con anelli? Probabilmente no, e questo perché nel sistema solare sono presenti diverse tipologie di luna ma non con anelli. Sono infatti presenti lune calde e lune fredde, lune polverose e addirittura è anche presente una luna con liquido. Ma su 300 lune ad oggi scoperte ecco che nemmeno una è una luna con anelli. Tutto ciò viene considerato particolarmente strano, e questo perché degli otto pianeti che fanno parte del Sistema Solare ben metà hanno anelli di polvere e ghiaccio.

Ad esempio in passato si è parlato di Marte rivelando che probabilmente potesse avere un anello. Ma non solo, alcuni pianeti definiti nani hanno anche loro degli anelli. Ed infine ad avere anelli sono anche gli asteroidi. Studiare il concetto relativo alle lune ad anelli fuori dal sistema solare ha portato gli studiosi a porsi delle domande. Nello specifico proprio l’astrofisico Mario Sucerquia dell’Università del Cile si è posto la domanda:

Se i pianeti giganti del nostro sistema solare hanno anelli, e se anche i centauri e gli oggetti transnettuniani li hanno, perché le lune del sistema solare non hanno anelli?

I dubbi degli scienziati

Non aver mai visto una luna con gli anelli ha portato gli studiosi a credere che molto probabilmente queste non esistono. Stando a quanto emerso da alcuni test sembrerebbe che proprio mentre le lune si impegnano nella generazione di materia prima utile per la creazione degli anelli ecco che l’ambiente circostante sembrerebbe fare in modo che il pianeta più massiccio possa trattenerlo.

Molti si staranno sicuramente domandando cosa comporta tutto ciò, e alla domanda in questione possiamo rispondere affermando che in questo modo la formazione degli anelli attorno alle lune viene impedita. Sono comunque in corso ulteriori studi e test per poter trovare delle chiare risposte a tali domande.