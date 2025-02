Scoppia la polemica su Spotify mentre gli utenti Premium segnalano la presenza indesiderata di pubblicità durante l’ascolto, mettendo in discussione il valore dell’abbonamento a pagamento.

Spotify Premium: un bug molto fastidioso

Il modello di business di Spotify ha rivoluzionato il mercato dello streaming musicale con la sua strategia freemium, conquistando oltre il 30% della quota di mercato globale. Gli abbonamenti Premium, con prezzi che variano da 5,99€ per gli studenti a 19,99€ per il piano Famiglia, promettono un’esperienza di ascolto senza interruzioni pubblicitarie, differenziandosi dalla versione gratuita. Nonostante i costi più elevati rispetto ai concorrenti come YouTube Music, Amazon Music e Apple Music, gli utenti hanno sempre accettato questo premium price in cambio di un servizio impeccabile.

La crisi della fiducia

Le recenti segnalazioni, inizialmente evidenziate da TechIssuesToday, hanno rivelato una situazione preoccupante: numerosi abbonati Premium stanno riscontrando pubblicità durante le sessioni di ascolto. Il problema, che colpisce utenti su Android, iOS e web, nonché dispositivi smart home collegati, ha spinto Spotify a riconoscere ufficialmente la questione. “I nostri team tecnici stanno attualmente investigando le segnalazioni di utenti Premium che riscontrano pubblicità”, ha dichiarato l’azienda.

La frustrazione degli utenti è palpabile nei forum della community, dove si moltiplicano le testimonianze di abbonati che, nonostante i pagamenti regolari, si trovano a fronteggiare interruzioni pubblicitarie indesiderate. Per accelerare la risoluzione del problema, Spotify ha richiesto agli utenti coinvolti di fornire dettagli specifici come il modello del dispositivo, la versione del sistema operativo, la tipologia di pubblicità ricevuta e le eventuali soluzioni già tentate. L’azienda sta anche cercando di raccogliere altre informazioni, come screenshot e registrazioni dello schermo. Questa situazione solleva interrogativi importanti sulla trasparenza e l’affidabilità del servizio Premium, mettendo alla prova la fedeltà degli utenti che hanno scelto Spotify come piattaforma di riferimento per lo streaming musicale. Vi terremo aggiornati non appena usciranno nuove informazioni sulla risoluzione del problema.