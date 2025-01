Abbonato a YouTube Premium? Scopri le ultime opzioni sperimentali e come risparmiare con i bundle Google One

YouTube Premium continua a migliorare l’esperienza per i suoi abbonati, introducendo una serie di nuove funzionalità sperimentali e offrendo sconti per chi sceglie di combinare il servizio con i piani di archiviazione Google One. Gli utenti Premium potranno testare più funzionalità sperimentali contemporaneamente, oltre a beneficiare di nuove opzioni che rendono il servizio ancora più attraente.

Le novità sperimentali per gli utenti Premium

Gli abbonati possono ora accedere a un ventaglio di funzionalità in fase di test, tra cui:

Audio a 256kbps per una qualità sonora migliorata nei video.

per una qualità sonora migliorata nei video. Shorts in modalità picture-in-picture su iOS , che consente di guardare video brevi mentre si utilizzano altre app.

, che consente di guardare video brevi mentre si utilizzano altre app. Download automatico di Shorts consigliati per la visione offline.

per la visione offline. Salto AI-powered : una funzione che permette di passare automaticamente alle parti più viste di un video. Già disponibile su mobile, ora arriva anche su browser desktop.

: una funzione che permette di passare automaticamente alle parti più viste di un video. Già disponibile su mobile, ora arriva anche su browser desktop. Opzioni di velocità espansa: in futuro, gli utenti potranno aumentare la velocità di riproduzione dei video fino a 4 volte sui dispositivi mobili. Sebbene questa funzione non sia ancora disponibile, YouTube ha confermato che arriverà presto.

Queste funzionalità permettono agli utenti Premium di personalizzare ulteriormente la loro esperienza di visione, offrendo strumenti avanzati per una fruizione più comoda e flessibile.

Sconti sui bundle YouTube Premium e Google One

Negli USA, YouTube ha anche introdotto un’opzione per ridurre il costo dell’abbonamento Premium acquistandolo come parte di un bundle con Google One, il servizio di archiviazione cloud di Google. Gli utenti che scelgono un piano Google One Premium da 2 TB o superiore (a partire da 9,99$ al mese) potranno ottenere uno sconto di 2$ al mese sull’abbonamento YouTube Premium. Questo porta il costo del servizio ai livelli del 2023, offrendo un piccolo risparmio per chi utilizza entrambi i servizi.

Un ecosistema sempre più integrato

L’aggiunta di queste nuove funzionalità e offerte dimostra l’impegno di YouTube nel fornire un servizio sempre più completo e in linea con le esigenze degli utenti. La possibilità di testare più esperimenti contemporaneamente rappresenta un grande vantaggio per gli abbonati Premium, che ora possono provare in anteprima alcune delle tecnologie più avanzate di YouTube.