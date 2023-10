PlayStation Plus Extra e Premium: giochi PS5 e PS4 di ottobre 2023 disponibili da oggi

Da oggi, sono disponibili nuovi giochi gratis PS5 e PS4 per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium di ottobre.

Da oggi, 17 ottobre 2023, sono disponibili i nuovi giochi PS4, PS5 per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium a partire da questo mese. Di seguito l’elenco completo dei giochi:

Giochi PS5 e PS4 – PlayStation Plus Extra e Premium:

Gotham Knights – PS5

Disco Elysium The Final Cut – PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – PS4, PS5

Alien Isolation – PS4

Dead Island Definitive Edition – PS4

Outlast 2 – PS4

Elite Dangerous – PS4

Far: Changing Tides – PS4, PS5

Gungrave G.O.R.E

Eldest Souls – PS4, PS5

Röki – PS4, PS5

Giochi classici – PlayStation Premium:

Tekken 6 | PS4, PS5

Soulcalibur: Broken Destiny | PS4, PS5

Ape Escape Academy | PS4, PS5

IQ Final | PS4, PS5

Come potete vedere, si tratta senza dubbio di un ottimo mese per gli abbonati ai tier Extra e Premium di PlayStation Plus. Visto che siamo in prossimità di Halloween, non mancano esperienze horror di spessore come Outlast 2 e Alien Isolation che vi permetteranno di celebrare la festa dei morti nel migliore dei modi. Tra i titoli di spicco di questo mese, invece, troviamo la versione final cut di Disco Elysium che include diversi nuovi contenuti e Gotham Knights, l’action cooperativo su licenza DC Comics uscito un anno fa.