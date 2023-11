PlayStation Plus, novembre 2023: annunciati i giochi gratis del mese per PS4 e PS5

Ecco la lista dei giochi gratis PS4 e PS5 di novembre per gli abbonati al PlayStation Plus. I giochi saranno disponibili a partire dal 7 novembre 2023.

Sony ha finalmente svelato i giochi gratis per PS4 e PS5 per gli iscritti al PlayStation Plus di novembre 2023. Andiamo dunque a vedere la lista dei giochi di questo mese disponibile per gli abbonati al PS Plus:

Aliens: Fireteam Elite (PS4 e PS5)

Mafia II: Definitive Edition (PS4)

Dragon Ball: The Breakers (PS4)

Aliens: Fireteam Elite è uno sparatutto in terza persona cooperativo di sopravvivenza ambientato nell’universo Alien e ambientato 23 anni dopo la trilogia originale, in cui la tua squadra di fuoco formata da soldati Marine agguerriti affronta una lotta disperata volta a contenere la minaccia dello Xenomorfo.

Mafia II: Definitive Editionm, invece, è la remaster del secondo capitolo della serie prodotta da 2K Games. Considerato come uno dei migliori titoli della saga, Mafia 2 racconta la storia di Vito Scaletta che, assieme all’amico d’infanzia Joe, entra nel mondo della malavita organizzata. I due amici cercheranno di farsi un nome e dimostrare ai boss della mafia il proprio valore.

Dragon Ball: The Breakers, infine, è un gioco multiplayer asimmetrico in stile Dead by Daylight. Il titolo mette in scena match competitivi fra un manipolo di sopravvissuti e un potente razziatore che può essere Cell, Freezer o Majin Bu, e che diventa più potente col passare del tempo, assumendo nuove forme.

Tutti i giochi saranno disponibili a partire dal 7 novembre 2023 fino al 4 dicembre 2023.