PlayStation Plus, ottobre 2023: annunciati i giochi gratis del mese per PS4 e PS5

Ecco la lista dei giochi gratis PS4 e PS5 di ottobre per gli abbonati al PlayStation Plus. I giochi saranno disponibili a partire dal 3 ottobre 2023.

Sony ha finalmente svelato i giochi gratis per PS4 e PS5 per gli iscritti al PlayStation Plus di ottobre 2023. A conferma dei leak trapelati ieri, la lista dei giochi di questo mese disponibile per gli abbonati al PS Plus includerà:

The Callisto Protocol (PS4 e PS5)

Farming Simulator 22 (PS4 e PS5)

Weird West (PS4 e PS5)

The PlayStation Plus Monthly Games for October are: 🚀 The Callisto Protocol

🚜 Farming Simulator 22

🤠 Weird West Full details: https://t.co/xhwAVo75t4 pic.twitter.com/ML7P8BJgtG — PlayStation (@PlayStation) September 27, 2023

The Callisto Protocol è l’horror uscito lo scorso dicembre sviluppato dal team di Glen Schofield, il creatore di Dead Space. Il gioco non ha rispettato le aspettative dei giocatori in quanto ben lontano dalle atmosfere ansiogene del capolavoro di Visceral, ma vale la pena provarlo in quanto contraddistinto da un comparto tecnico a dir poco sbalorditivo e da un combat system assolutamente solido e appagante che mescola scontri corpo a corpo allo shooting o all’uso del guanto gravitazionale. Se volete saperne di più, trovate la nostra recensione a questo indirizzo.

Farming Simulator 22, invece, è l’ultimo capitolo del noto simulatore di coltivazione. Nel gioco dovremo gestire una fattoria guidando i mezzi agricoli e gestendo le risorse a disposizione. Questo nuovo episodio include cicli stagionali, nuovi macchinari, nuove colture e tanto altro. Presente anche una modalità multiplayer fino a 8 giocatori.

Weird West, infine, è un RPG d’azione immersive sim che propone una rivisitazione dark fantasy del Selvaggio West in cui tutori dell’ordine e pistoleri condividono la frontiera con creature fantastiche, ciascuna con le proprie regole e le proprie motivazioni.