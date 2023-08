PlayStation Plus Premium: disponibili nuove versioni di prova

Da oggi, gli abbonati a PlayStation Plus Premium potranno accedere alle versioni di prova di due nuovi titoli. Stiamo parlando di Shadow Gambit: The Cursed Crew e del nuovissimo Fort Solis. I giocatori potranno provare Shadow Gambit per due ore e Fort Solis per un’ora.

Shadow Gambit: The Cursed Crew è un gioco di strategia stealth a base di pirati. Creato da Mimimi Games, gli stessi di Desperados III e Shadow Tactics: Blades of the Shogun, il gioco ci mette nei panni di Afia, una piratessa che cerca le mitiche Perle Nere per resuscitare il suo equipaggio di spettri. Ogni fantasma ha una personalità e dei poteri unici, che possiamo usare per sconfiggere i nemici in diversi modi.

Fort Solis, invece, è un survival horror in terza persona ambientato su Marte che si ispira al film Moon di Duncan Jones e al capolavoro di Visceral, Dead Space. Nel gioco vestiamo i panni di Jack Leary che dopo aver risposto ad un allarme di routine, giunge a Fort Solis. Nel cast troviamo anche Troy Baker (Joel in The Last of Us e Higgs in Death Stranding).

Vi ricordiamo, inoltre, che da oggi è disponibile per gli abbonati al PlayStation Plus Extra e Premium anche Sea of Stars, l’attesissimo GDR a turni in pixel art dall’impostazione molto classica che è stato accolto con voti eccellenti dalla critica.