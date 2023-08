PlayStation Plus: aumento dei prezzi su tutte le fasce dell’abbonamento annuale

Doccia fredda in arrivo per gli abbonati (o potenziali abbonati) al servizio PlayStation Plus: a partire dal 6 settembre il prezzo dell’abbonamento PlayStation Plus 12 mesi aumenterà a livello globale per tutti i piani di abbonamento. Questo adeguamento del prezzo, stando a quanto comunica Sony, “consentirà di continuare a offrire giochi di alta qualità, vantaggi e valore aggiunto al vostro servizio di abbonamento PlayStation Plus”.

Questi, dunque, i nuovi prezzi per tutti i piani di abbonamento PlayStation Plus 12 mesi:

Abbonamento PlayStation Plus Essential 12 Mesi: 71,99 Euro (20 euro di aumento)

Abbonamento PlayStation Plus Extra 12 Mesi: 125,99 Euro (25 euro di aumento)

Abbonamento PlayStation Plus Premium 12 Mesi: 151,99 Euro (32 euro di aumento)

I nuovi prezzi per l’abbonamento di 12 mesi, ad ogni modo, permettono comunque ancora di risparmiare rispetto all’acquisto degli abbonamenti di 1 mese o 3 mesi, su un periodo di 12 mesi. Per gli attuali abbonati a 12 mesi, l’aumento di prezzo non entrerà in vigore fino alla prossima data di rinnovo, che avverrà dal 6 novembre o successivamente. Tuttavia, qualsiasi modifica apportata all’abbonamento a partire dal 6 settembre, come upgrade, downgrade o acquisto di tempo aggiuntivo, aggiornerà il vostro piano in base al nuovo prezzo: dunque se volete acquistare un anno aggiuntivo al prezzo attuale avete ancora solo una settimana di tempo. È possibile modificare o annullare l’abbonamento in qualsiasi momento qui.

Inoltre, vi ricordiamo che è ora in corso la promozione “Doppi Sconti” sul PlayStation Store, con centinaia di titoli PS5 e PS4 in promozione. I Doppi Sconti propongono una selezione di titoli in offerta, con sconto raddoppiato per gli abbonati a PlayStation Plus. La promozione sarà attiva fino all’01:00 del 14 settembre. La lista include tantissimi giochi tra cui anche LEGO 2K Drive, Little Nightmares I eII, Cult of the Lamb, Dead Space, Disco Elysium e tanti altri. Per gli abbonati a PS Plus alcuni sconti sono davvero allettanti, superando anche il 70% rispetto al prezzo di listino.

