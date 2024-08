Disney Plus, arriva una nuova ondata di rincari. Per ora solo negli USA, dove l'abbonamento annuale passerà da 140 a 160 dollari. Anche il piano con la pubblicità aumenterà di prezzo.

Disney ha annunciato una nuova ondata di aumenti di prezzo per i suoi servizi di streaming, tra cui Disney Plus, Hulu e ESPN Plus, che entreranno in vigore il 17 ottobre. Questa mossa fa parte della strategia più ampia di Disney per rendere i suoi servizi di streaming redditizi, in un contesto di crescente concorrenza e costi di contenuti in aumento. Si tratta dell’ennesimo rincaro annunciato dalla nascita del servizio, che al lancio era disponibile in un unico piano da 69,99€ all’anno.

Disney+, nuova stangata: svelati i nuovi prezzi per gli USA

A partire da metà ottobre, gli abbonati vedranno i seguenti aumenti di prezzo:

Disney Plus : L’abbonamento mensile con pubblicità aumenterà da 8 a 10 dollari. Il piano senza pubblicità passerà da 14 a 16 dollari al mese, mentre l’abbonamento annuale senza pubblicità salirà da 140 a 160 dollari.

: L’abbonamento mensile con pubblicità aumenterà da 8 a 10 dollari. Il piano senza pubblicità passerà da 14 a 16 dollari al mese, mentre l’abbonamento annuale senza pubblicità salirà da 140 a 160 dollari. Hulu : Il piano con pubblicità vedrà un aumento da 8 a 10 dollari al mese e da 80 a 100 dollari all’anno. Il piano mensile senza pubblicità passerà da 18 a 19 dollari.

: Il piano con pubblicità vedrà un aumento da 8 a 10 dollari al mese e da 80 a 100 dollari all’anno. Il piano mensile senza pubblicità passerà da 18 a 19 dollari. ESPN Plus: Gli abbonamenti mensili aumenteranno da 11 a 12 dollari, e i piani annuali saliranno da 110 a 120 dollari.

In Italia è disponibile solo il servizio Disney Plus, il cui catalogo include anche alcuni degli show originali prodotti per Hulu. Per il momento, Disney non ha annunciato nuovi prezzi per il mercato europeo. E’ comunque probabile che, presto o tardi, anche il mercato italiano subirà una nuova ondata di rincari.

Disney vuole puntare sulle dirette

Fortunatamente non ci sono solo cattive notizie: Disney vuole muovere i primi passi nella direzione dei canali FAST, cioè canali digitali in diretta streaming. Presto Disney+ non sarà solo un hub da cui accedere ad un vasto catalogo di contenuti on-demand, ma avrà anche dei canali tematici con un palinsesto in diretta.

Oltre agli aumenti di prezzo, Disney Plus introdurrà nuove funzionalità mirate a migliorare l’esperienza degli utenti e ad aggiungere valore al servizio. A partire dal 4 settembre, gli abbonati avranno accesso ad ABC News Live e alle prime playlist curate: presenteranno contenuti presi dal vasto portfolio della Disney. La prima playlist sarà dedicata ai bambini in età prescolare, ma l’azienda ha già annunciato che seguiranno altri canali tematici: tra questi, troviamo Storie Epiche, con produzioni Marvel e Star Wars, Ritorno al Passato, dedicato ai classici, e Vita Reale, con un’ampia programmazione di documentari. A questi si aggiungeranno di volta in volta canali stagionali, come quelli dedicati alla programmazione natalizia o ad Halloween.