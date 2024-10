Diverse agenzie del governo federale statunitense hanno già iniziato ad usare l'AI per individuare i criminali. Il Dipartimento del Tesoro dice di aver già recuperato oltre 4 miliardi di dollari.

L’intelligenza artificiale ha un nuovo ruolo nella lotta contro le frodi finanziarie. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che, grazie all’uso di algoritmi di machine learning, è stato possibile individuare e recuperare oltre 4 miliardi di dollari in frodi e pagamenti impropri nell’ultimo anno fiscale, un netto aumento rispetto ai 652,7 milioni di dollari recuperati nell’anno precedente.

La tecnologia AI, spesso associata a truffe e inganni, sembra quindi aver trovato un utilizzo positivo e di grande impatto nella gestione delle finanze pubbliche. Il Tesoro ha spiegato che circa un quarto dei fondi recuperati proviene dall’identificazione accelerata delle frodi sugli assegni del Tesoro, resa possibile grazie al machine learning. Questo risultato fa parte di un impegno più ampio del governo per contrastare il crescente fenomeno delle frodi.

Il miliardo recuperato si aggiunge ai 2,5 miliardi di dollari prevenuti grazie all’identificazione delle transazioni ad alto rischio, oltre a ulteriori 680 milioni in tecniche di prevenzione. Inoltre, il Tesoro prevede di condividere questa tecnologia con altre agenzie federali, molte delle quali stanno già sperimentando soluzioni simili. L’IRS, l’equivalente della nostra agenzia delle entrate, ad esempio, sta utilizzando l’AI per individuare evasori fiscali, automatizzare servizi e condurre verifiche in tempo reale.