PlayStation Plus, leak svela i primi due giochi gratis di ottobre 2023

Il solito billbil-kun ha svelato in anticipo i primi due giochi gratis che saranno disponibile nel mese di ottobre per gli abbonati al PlayStation Plus. I titoli in arrivo il prossimo mese sono Farming Simulator 22 e The Callisto Protocol, giusto in tempo per festeggiare come si deve Halloween.

🚨 PS Plus Essential – October 2023 🚨 Here are 2 of the 3 headliners of Playstation Plus Monthly Games lineup for October 2023 !#PsPlus #playstationplus https://t.co/1xFxHT6idG — billbil-kun (@billbil_kun) September 26, 2023

The Callisto Protocol è la nuova avventura horror dal creatore di Dead Space. Il gioco racconta la storia di Jacob Lee alle prese con l’esplorazione della prigione di massima sicurezza su Callisto, la seconda luna più grande di Giove. Nel gioco, potremo combattere sia attraverso l’utilizzo di armi da fuoco che tramite attacchi corpo a corpo. Se volete saperne di più sul gioco, trovate la nostra recensione a questo indirizzo.

Farming Simulator 22 è l’ultimo capitolo del noto simulatore di coltivazione. Nel gioco dovremo gestire una fattoria guidando i mezzi agricoli e gestendo le risorse a disposizione. Questo nuovo episodio include cicli stagionali, nuovi macchinari, nuove colture e tanto altro. Presente anche una modalità multiplayer fino a 8 giocatori.