PS Plus Extra e Premium, ottobre 2023: leak svela alcuni dei giochi di questo mese

Un leaker ha svelato quelli che dovrebbero essere i principali giochi di PS Plus Extra e PS Plus Premium di ottobre 2023.

Il solito billbil-kun ha svelato quelli che dovrebbero essere alcuni dei giochi PS4 e PS5 in arrivo per gli abbonati a PS Plus Extra e PS Plus Premium di ottobre 2023. La lista include:

Gotham Knights

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Disco Elysium The Final Cut

Far: Changing Tides

Gungrave G.O.R.E

Elite Dangerous

Dead Island Definitive Edition

Alien Isolation

Tra i titoli citati spicca senza dubbio l’arrivo della versione final cut di Disco Elysium, l’acclamato RPG sviluppato da ZA/UM. Questa edizione include nuovi contenuti, nuove quest inedite, un doppiaggio integrale per ogni dialogo, pieno supporto ai controller, la possibilità di personalizzare l’aspetto estetico e le abilità del personaggio e tanto altro ancora.

Ottima anche l’aggiunta in catalogo di Gotham Knights che è uscito abbastanza di recente e che, nonostante la presenza di alcuni spigoli, offre comunque un’esperienza divertente da giocare per gli amanti delle avventure DC Comics. Ambientato in un universo alternativo rispetto all’Arkhamverse di Rocksteady, il gioco ci porta a vestire i panni di Nightwing, Batgirl, Robin e Cappuccio Rosso, divenuti i nuovi Cavalieri di Gotham dopo la morte di Batman.

Ci sono poi anche alcuni nomi abbastanza interessanti che spiccano in questo primo elenco tra cui Dead Island Definitive Edition e l’ottimo Alien Isolation, giusto in tempo per festeggiare in grande stile Halloween.

Ricordiamo che quella indicata dal leaker è solo una lista parziale, dunque dovremo attendere ancora qualche giorno prima di scoprire quali saranno gli altri titoli in arrivo.